Freiberger Uhrmacher Henning Pätz nach Prozessende: „Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient“

Das Berufungsverfahren nach versuchtem Raub in Freiberg am Landgericht Chemnitz ist beendet: Angeklagter und Staatsanwaltschaft zogen ihre Rechtsmittel zurück. Das vorherige Urteil ist rechtskräftig.

Heubnerstraße, Freiberger Altstadt: Ein junger Mann steht am Tresen, wirkt fahrig, trägt große Einweghandschuhe. Später zieht er aus dem Rucksack plötzlich eine Pistole und richtet sie auf Uhrmachermeister Henning Pätz. „Dann lud er vor meiner Brust die Pistole durch – ich hörte ein Klicken. Da wusste ich, dass es keine Spielzeugpistole...