Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Freiberger Uhrmacher Henning Pätz nach Prozessende: „Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient“

Uhrmachermeister Henning Pätz wurde im Herbst 2023 in seinem Geschäft in der Freiberger Heubnerstraße überfallen. Der Fall hatte ein juristisches Nachspiel.
Uhrmachermeister Henning Pätz wurde im Herbst 2023 in seinem Geschäft in der Freiberger Heubnerstraße überfallen. Der Fall hatte ein juristisches Nachspiel. Bild: Eckardt Mildner
Uhrmachermeister Henning Pätz wurde im Herbst 2023 in seinem Geschäft in der Freiberger Heubnerstraße überfallen. Der Fall hatte ein juristisches Nachspiel.
Uhrmachermeister Henning Pätz wurde im Herbst 2023 in seinem Geschäft in der Freiberger Heubnerstraße überfallen. Der Fall hatte ein juristisches Nachspiel. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Freiberger Uhrmacher Henning Pätz nach Prozessende: „Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient“
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Berufungsverfahren nach versuchtem Raub in Freiberg am Landgericht Chemnitz ist beendet: Angeklagter und Staatsanwaltschaft zogen ihre Rechtsmittel zurück. Das vorherige Urteil ist rechtskräftig.

Heubnerstraße, Freiberger Altstadt: Ein junger Mann steht am Tresen, wirkt fahrig, trägt große Einweghandschuhe. Später zieht er aus dem Rucksack plötzlich eine Pistole und richtet sie auf Uhrmachermeister Henning Pätz. „Dann lud er vor meiner Brust die Pistole durch – ich hörte ein Klicken. Da wusste ich, dass es keine Spielzeugpistole...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
14.08.2025
5 min.
„Dann lud er vor meiner Brust die Pistole durch“: Freiberger Uhrmacher wehrt Überfall ab – Prozess wird neu aufgerollt
Am Donnerstag begann am Landgericht in Chemnitz die Berufungsverhandlung gegen einen mutmaßlichen räuberischen Erpresser.
Ein 21-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Chemnitz verantworten, weil er im Herbst 2023 versucht haben soll, den Freiberger Uhrmacher Henning Pätz mit einer Pistole zu überfallen.
Matthias Behrend, Heike Hubricht
13:01 Uhr
2 min.
Rangnick weiter im Krankenhaus: Kader-Verkündung ohne Chef
Ralf Rangick muss noch etwas im Krankenhaus bleiben. (Archivbild)
Österreichs Teamchef hat weiter gesundheitliche Probleme und verpasst deshalb einen Termin mit der Nationalmannschaft. Bei den nächsten Spielen soll Ralf Rangnick aber wieder dabei sein.
13:02 Uhr
4 min.
Der breite Start der E-Patientenakten hakt
Ein Teil der Praxen kann noch die ePA noch nicht nutzen. (Archivbild)
In wenigen Tagen müssen Ärztinnen und Ärzte Befunddaten für ihre Patienten auch in digitale Akten laden – so ist es eigentlich vorgeschrieben. Doch ein Teil der Praxen muss noch auf Software warten.
Sascha Meyer, dpa
28.07.2025
3 min.
Mutiger Freiberger Uhrmacher stellt Räuber – Berufungsverhandlung in Chemnitz
Der Freiberger Uhrmacher Henning Pätz wurde 2023 überfallen. Jetzt wird der Fall neu aufgerollt.
Zwei Jahre nach dem Überfall auf den Freiberger Uhrmachermeister Henning Pätz wird der verurteilte Täter erneut vor Gericht stehen. Das Berufungsverfahren beginnt im August.
Heike Hubricht
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
Mehr Artikel