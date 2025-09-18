Freiberger Urteil vor dem Landgericht Chemnitz: Warum ein notorischer Schwarzfahrer nun doch nicht in Haft muss

Freiberg
Wegen wiederholter Verkehrsdelikte hatte das Amtsgericht einen 32-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Doch es kam anders.
Er möge nicht nach Hause gehen und denken: „Das ist ja super gelaufen.“ Das hat Stefan Buck als Vorsitzender Richter am Landgericht Chemnitz am Donnerstag einem 32-jährigen Mann eingeschärft, der unter anderem wiederholt von der Polizei am Steuer eines Autos gestoppt worden war, obwohl ihm die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war.
