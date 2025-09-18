Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Freiberger Urteil vor dem Landgericht Chemnitz: Warum ein notorischer Schwarzfahrer nun doch nicht in Haft muss

In der Meißner Gasse in Freiberg soll der Angeklagte zwei Männer angefahren haben.
In der Meißner Gasse in Freiberg soll der Angeklagte zwei Männer angefahren haben.
Freiberg
Freiberger Urteil vor dem Landgericht Chemnitz: Warum ein notorischer Schwarzfahrer nun doch nicht in Haft muss
Von Steffen Jankowski
Wegen wiederholter Verkehrsdelikte hatte das Amtsgericht einen 32-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Doch es kam anders.

Er möge nicht nach Hause gehen und denken: „Das ist ja super gelaufen.“ Das hat Stefan Buck als Vorsitzender Richter am Landgericht Chemnitz am Donnerstag einem 32-jährigen Mann eingeschärft, der unter anderem wiederholt von der Polizei am Steuer eines Autos gestoppt worden war, obwohl ihm die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war.
