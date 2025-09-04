Freiberger Vergewaltigungsprozess: So entscheidet das Gericht

Eine Kontaktanzeige, ein geselliger Abend in Freiberg, der für eine Frau zum Albtraum wird und sechs Monate U-Haft für einen Mann bedeutet – das sind die Zutaten für einen aufsehenerregenden Prozess.

In Handfesseln wird der 56 Jahre alte Mann am Mittwoch in den Sitzungssaal am Chemnitzer Amtsgericht geführt. Hinter ihm liegen knapp sechs Monate Untersuchungshaft. Die Anklage wirft ihm den Versuch der Vergewaltigung einer heute 64-jährigen Frau vor.