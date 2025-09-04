Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Richterin am Amtsgericht Chemnitz hat nach eigenem Bekunden zuvor selten so widersprüchliche Aussagen gehört.
Die Richterin am Amtsgericht Chemnitz hat nach eigenem Bekunden zuvor selten so widersprüchliche Aussagen gehört. Bild: Harry Haertel
Die Richterin am Amtsgericht Chemnitz hat nach eigenem Bekunden zuvor selten so widersprüchliche Aussagen gehört.
Die Richterin am Amtsgericht Chemnitz hat nach eigenem Bekunden zuvor selten so widersprüchliche Aussagen gehört. Bild: Harry Haertel
Freiberg
Freiberger Vergewaltigungsprozess: So entscheidet das Gericht
Von Rita Türpe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Kontaktanzeige, ein geselliger Abend in Freiberg, der für eine Frau zum Albtraum wird und sechs Monate U-Haft für einen Mann bedeutet – das sind die Zutaten für einen aufsehenerregenden Prozess.

In Handfesseln wird der 56 Jahre alte Mann am Mittwoch in den Sitzungssaal am Chemnitzer Amtsgericht geführt. Hinter ihm liegen knapp sechs Monate Untersuchungshaft. Die Anklage wirft ihm den Versuch der Vergewaltigung einer heute 64-jährigen Frau vor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
14.08.2025
5 min.
„Dann lud er vor meiner Brust die Pistole durch“: Freiberger Uhrmacher wehrt Überfall ab – Prozess wird neu aufgerollt
Am Donnerstag begann am Landgericht in Chemnitz die Berufungsverhandlung gegen einen mutmaßlichen räuberischen Erpresser.
Ein 21-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Chemnitz verantworten, weil er im Herbst 2023 versucht haben soll, den Freiberger Uhrmacher Henning Pätz mit einer Pistole zu überfallen.
Matthias Behrend, Heike Hubricht
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
11:00 Uhr
3 min.
Prozess um nicht gezahltes Arbeitsentgelt in Chemnitz: Zwei von drei Angeklagten fehlen
Eine Statue der Justitia hält eine Waage in der Hand. Was können die Angeklagten bei dem Betrugsprozess zu ihren Gunsten in die Waagschale werfen?
Eine Freiberger Firma für Wach- und Sicherheitsdienste soll Straftaten begangen haben. Jetzt hat am Amtsgericht in Chemnitz ein Prozess gegen die Verantwortlichen begonnen.
Rita Türpe
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
Mehr Artikel