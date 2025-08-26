Freiberger Wissenschaftlerin will sich mit US-amerikanischem Nobelpreisträger austauschen

Dr. Anja Brumme nimmt am Lindenau-Meeting teil und hofft auf ein Gespräch mit dem Spieltheoretiker Professor Myerson.
Seit dem 26. August kommen am Bodensee 20 Nobelpreisträger mit rund 300 Wissenschaftlern zusammen, um sich auszutauschen. Unter den Teilnehmern des alle drei Jahre stattfindenden fünftägigen Lindenau-Meetings ist diesmal Dr. Anja Brumme von der TU Bergakademie Freiberg. Die Volkswirtin will die Chance nutzen, unter anderem mit dem Nobelpreisträger Professor B. Myerson ins Gespräch zu kommen. Der Ökonom und Spieltheoretiker erhielt den Nobelpreis 2007 für seinen Beitrag zu einem Teilgebiet der Spieltheorie. Brumme hat in ihrer Dissertation die internationale Klimapolitik spieltheoretisch modelliert und untersucht, welche Anreize geschaffen werden müssen, damit die Akteure in der Klimapolitik im Sinne des Gemeinwohls handeln. (gp)