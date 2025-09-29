Freibergs „Scherbelberg“: Vorfahrt auf Frauensteiner Straße soll geändert werden

Freiberg
Ampelausfälle führten in der Vergangenheit zu Unfällen an der Kreuzung Frauensteiner Straße/Schönlebestraße in Freiberg. Eine Neuregelung der Vorfahrt soll diese Kreuzung sicherer machen.
Freiberg ordnet die Vorfahrt an einer vielbefahrenen Kreuzung neu. Die Frauensteiner Straße wird zur durchgehenden Hauptstraße – vom Ortseingang bis zum Kreisel Eherne Schlange. Das bestätigte Stadtsprecherin Sandra Eberbach auf Anfrage der „Freien Presse“. Schönlebestraße und Peter-Schmohl-Straße werden Nebenstraßen und erhalten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.