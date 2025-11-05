„Freie Presse“ testet in Freiberg: Vier der gefährlichsten Stellen für Radfahrer (mit Video)

Freiberg
Auf der Leipziger Straße endet der Radweg plötzlich. Vom Albertpark gibt es keine sinnvollen Übergänge in den Straßenverkehr. „Freie Presse“ hat knifflige Stellen getestet. Was sind Lösungsansätze?
Die Freibergerin Julia Richter, 28, ist überzeugte Radfahrerin. Sie arbeitet an der Bergakademie und schwingt sich bei Wind und Wetter auf den Sattel, um ihre Wege zu erledigen. Dadurch kennt sie viele Stellen, an denen Radfahrer gefährlich leben. Im Sommer hatte sie als Stadträtin der Linksfraktion zu einer Fahrrad-Demo aufgerufen, um auf den...
