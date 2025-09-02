Freispruch in Freiberg: Düsseldorferin erweist sich selbst als Opfer eines Betrugssystems

Freiberg
Ein besonderer Fall von Cyberkriminalität wurde am Amtsgericht Freiberg verhandelt. Angeklagt war eine Frau, die per Anruf einem Rentner Kontodaten entlockte. Am Ende waren beide Opfer.
Im Amtsgericht Freiberg hat am Montag ein aufsehenerregender Kriminalfall mit einem überraschenden Freispruch geendet. Angeklagt war eine Düsseldorferin, die sich mutmaßlich 9999,38 Euro durch Betrug erschlichen haben soll. Doch die Verhandlung zeichnete ein weit komplexeres Bild: Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die Angeklagte selbst Opfer...
