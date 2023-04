Frühjahrsputz in Helbigsdorf, Oberbobritzsch und Bräunsdorf

In Helbigsdorf wird am Samstag ab 9 Uhr für Ordnung um den Gasthof - hier ist auch der Treffpunkt für die Helfer - und am Spielplatz gesorgt. Wie der Ortsverein "Drei weiße Birken" weiter informiert, sollen zudem das Buswartehäuschen gereinigt, der Bewuchs rund um die große Scheune entfernt und das alte Aschehäuschen abgerissen werden.