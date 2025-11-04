Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Neue Führerscheine können jetzt auch in Freiberg abgeholt werden.
Neue Führerscheine können jetzt auch in Freiberg abgeholt werden. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Neue Führerscheine können jetzt auch in Freiberg abgeholt werden.
Neue Führerscheine können jetzt auch in Freiberg abgeholt werden. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Führerschein-Abholung jetzt auch in Freiberg und Mittweida möglich
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Landrat Sven Krüger will mit dem neuen Service die Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung verbessern.

Ab sofort können Führerscheine nicht nur in Döbeln, sondern zusätzlich in Freiberg und Mittweida abgeholt werden. Das hat André Kaiser vom Landratsamt Mittelsachsen am Dienstag mitgeteilt. Bereits bei der Antragstellung könne entschieden werden, so der Pressesprecher weiter, ob der neue Führerschein in Döbeln oder an den Informationen im...
