Fünf Milliarden Münzrohlinge pro Jahr: Der Weltmeister im Verborgenen aus Freiberg/Halsbrücke

Während im Euro-Raum Münzen an Bedeutung verlieren, ist Bargeld in Afrika und Asien groß im Kommen. Davon profitieren die Saxonia Eurocoin Halsbrücke und ihre Mutter Freiberger Eurometall.

Gut ein Jahr nach dem Großbrand am 7. Dezember 2024 geht bei Saxonia Eurocoin in Halsbrücke im Februar eine neue Galvanik-Anlage in Betrieb. Erste Testläufe würden bereits absolviert, sagte Geschäftsführer Thomas Bilas bei einem Rundgang in der Firma an der Erzstraße in Halsbrücke, die seit dem 1. Januar 2024 eine Tochter der Freiberger...