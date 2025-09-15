Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Fußgängerampel an der Wernerstraße/B173 in Freiberg sorgt für Diskussionen.
Die Fußgängerampel an der Wernerstraße/B173 in Freiberg sorgt für Diskussionen. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
„Fünf Sekunden sind zu kurz“ – Ärger über Ampel in Freiberg
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Jahren beschweren sich Passanten über die kurze Grünphase an der B-173-Ampel in Freiberg. Messungen zeigen nur rund fünf Sekunden, das Landesamt hält dagegen. Eine Verlängerung ist nicht geplant.

„Kaum springt die Ampel auf Grün, schon ist wieder Rot“ – so schildern Passanten ihre Erfahrungen an der Kreuzung B 173/Wernerstraße in Freiberg. Immer wieder bemängeln Fußgänger, dass die Grünphase zum Überqueren der stark befahrenen Straße zu knapp bemessen sei. Auch am Lesertelefon der „Freien Presse“ war dies mehrfach Thema.
