Fünf Tipps für Ski und Schlittschuhe im Erzgebirge

Bei diesen Zielen zwischen Freiberg und Augustusburg gibt es eine Schnee- und Eisgarantie für den Wintersport. Schneit es am Wochenende, können es wieder mehr werden.

Die zweite Woche der Winterferien ist im Anmarsch - und der Schnee schwächelt gerade auf ganzer Linie. Doch am Wochenende soll es schneien, und auf diese Angebote ist ohnehin Verlass: Die zweite Woche der Winterferien ist im Anmarsch - und der Schnee schwächelt gerade auf ganzer Linie. Doch am Wochenende soll es schneien, und auf diese Angebote ist ohnehin Verlass: