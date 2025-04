Fußgänger und Mopedfahrer bei Unfällen in Naundorf und Großhartmannsdorf verletzt

Zweimal musste die Polizei am Donnerstag zu Verkehrsunfällen in der Region ausrücken. Zweimal waren Beteiligte verletzt worden.

Großhartmannsdorf, Naundorf.

Zwei Unfälle, zwei Verletzte: Am Donnerstag musste die Polizei zweimal Personenschaden bei einem Unfall aufnehmen. Kurz nach 12 Uhr war ein 38-jähriger Fußgänger, der die Dresdner Straße (B 101) in Naundorf überquerte, von einem Hyundai (Fahrerin: 78) touchiert worden, der in Richtung Dresden unterwegs war. Laut Polizei wurde der Fußgänger leicht verletzt, am Pkw entstand Schaden von etwa 500 Euro. Gegen 17.15 Uhr ereignete sich ein Unfall in Großhartmannsdorf. Ein 16-jähriger Mopedfahrer war laut Polizei von der B 101 nach links in eine Nebenstraße abgebogen. Der nachfolgende Fahrer (36) eines Opels fuhr auf das Moped auf. Dessen Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 1000 Euro. (fp)