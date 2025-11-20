Fußgängerin an Freiberger Kreuzung von Pkw erfasst

Eine Frau wurde am Montag in Freiberg von einem Auto angefahren.

Eine 57-jährige Frau wollte am Montagabend gegen 18 Uhr in Freiberg bei „Grün“ im Einmündungsbereich Hornstraße (B 173)/Donatsring die Hornstraße in Richtung Schmiedestraße überqueren. Gleichzeitig bog ein bisher unbekannter, weißer Pkw vom Donatsring nach links in die Hornstraße ab. Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand wurde die...