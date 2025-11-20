Fußgängerin an Freiberger Kreuzung von Pkw erfasst

Freiberg
Eine Frau wurde am Montag in Freiberg von einem Auto angefahren.
Eine 57-jährige Frau wollte am Montagabend gegen 18 Uhr in Freiberg bei „Grün“ im Einmündungsbereich Hornstraße (B 173)/Donatsring die Hornstraße in Richtung Schmiedestraße überqueren. Gleichzeitig bog ein bisher unbekannter, weißer Pkw vom Donatsring nach links in die Hornstraße ab. Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand wurde die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.