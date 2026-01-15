Garten als Rettungsinsel: Winterfütterung in Freiberg und ganz Mittelsachsen zwischen Hilfe und Risiko

Freiberg
Carolin Lötzsch beobachtet seit Jahren Veränderungen in der Vogelwelt. Beispiele aus Niederschöna, Frankenberg und Freiberg zeigen, was Futterstellen leisten können – und worauf es ankommt.
Carolin Lötzsch steht an einem Wintermorgen im Garten in Niederschöna und wartet, bis die ersten Gäste kommen. Meisen und Spatzen tauchen meist zuerst auf, manchmal schaut ein Buntspecht vorbei. Die 55-jährige engagierte sich schon als Kind für den Naturschutz. Die studierte Musiklehrerin betreibt eine private Musikschule, ist zertifizierte...
