MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Garten als Rettungsinsel: Winterfütterung in Freiberg und ganz Mittelsachsen zwischen Hilfe und Risiko

Carolin Lötzsch aus Niederschöna ist zertifizierte Waldpädagogin. Sie hat auf ihrem Hof viele Futter- und Nistmöglichkeiten für einheimische Wildvögel angebracht.
Carolin Lötzsch aus Niederschöna ist zertifizierte Waldpädagogin. Sie hat auf ihrem Hof viele Futter- und Nistmöglichkeiten für einheimische Wildvögel angebracht. Bild: Eckardt Mildner
Carolin Lötzsch aus Niederschöna hat Modelle von Blaumeisen und Rotkehlchen, diese lieben Insektenkraftfutter.
Carolin Lötzsch aus Niederschöna hat Modelle von Blaumeisen und Rotkehlchen, diese lieben Insektenkraftfutter. Bild: Eckardt Mildner
Klaus Hornauer aus Hausdorf bei Frankenberg bestückt regelmäßig das Vogelhaus. Übrigens: Aus Enduro-Zeiten ist er als „Klaus Schrauber“ bekannt.
Klaus Hornauer aus Hausdorf bei Frankenberg bestückt regelmäßig das Vogelhaus. Übrigens: Aus Enduro-Zeiten ist er als „Klaus Schrauber“ bekannt. Bild: Klaus Hornauer
Auch ein Buntspecht schaut ab und zu bei der Futterstation von Klaus Hornauer in Hausdorf vorbei.
Auch ein Buntspecht schaut ab und zu bei der Futterstation von Klaus Hornauer in Hausdorf vorbei. Bild: Klaus Hornauer
Am Vogelhaus von Klaus Hornauer in Hausdorf bei Frankenberg ist viel Betrieb, hier ein Kleiber.
Am Vogelhaus von Klaus Hornauer in Hausdorf bei Frankenberg ist viel Betrieb, hier ein Kleiber. Bild: Klaus Hornauer
Seit Jahren gestaltet Heike Wenige (r.) aus Freiberg im Winter einen „Tierbaum“. Diesmal halfen ihre Nichten dabei.
Seit Jahren gestaltet Heike Wenige (r.) aus Freiberg im Winter einen „Tierbaum“. Diesmal halfen ihre Nichten dabei. Bild: Heike Wenige
Einen „Tierbaum“ hat Buchhändlerin Heike Wenige aus Freiberg wieder mit Meisenknödeln und anderem dekoriert – diesmal unterhalb der Reichen Zeche.
Einen „Tierbaum“ hat Buchhändlerin Heike Wenige aus Freiberg wieder mit Meisenknödeln und anderem dekoriert – diesmal unterhalb der Reichen Zeche. Bild: Heike Wenige
Auch im Freiberger Wohngebiet Friedeburg haben Anwohner Vogelhäuschen aufgestellt.
Auch im Freiberger Wohngebiet Friedeburg haben Anwohner Vogelhäuschen aufgestellt. Bild: Dietmar Schickel
Carolin Lötzsch aus Niederschöna mit aussortiertem Futter, das unter dem Vogelhaus lag.
Carolin Lötzsch aus Niederschöna mit aussortiertem Futter, das unter dem Vogelhaus lag. Bild: Eckardt Mildner
Carolin Lötzsch aus Niederschöna ist zertifizierte Waldpädagogin. Sie hat auf ihrem Hof viele Futter- und Nistmöglichkeiten für einheimische Wildvögel angebracht.
Carolin Lötzsch aus Niederschöna ist zertifizierte Waldpädagogin. Sie hat auf ihrem Hof viele Futter- und Nistmöglichkeiten für einheimische Wildvögel angebracht. Bild: Eckardt Mildner
Carolin Lötzsch aus Niederschöna hat Modelle von Blaumeisen und Rotkehlchen, diese lieben Insektenkraftfutter.
Carolin Lötzsch aus Niederschöna hat Modelle von Blaumeisen und Rotkehlchen, diese lieben Insektenkraftfutter. Bild: Eckardt Mildner
Klaus Hornauer aus Hausdorf bei Frankenberg bestückt regelmäßig das Vogelhaus. Übrigens: Aus Enduro-Zeiten ist er als „Klaus Schrauber“ bekannt.
Klaus Hornauer aus Hausdorf bei Frankenberg bestückt regelmäßig das Vogelhaus. Übrigens: Aus Enduro-Zeiten ist er als „Klaus Schrauber“ bekannt. Bild: Klaus Hornauer
Auch ein Buntspecht schaut ab und zu bei der Futterstation von Klaus Hornauer in Hausdorf vorbei.
Auch ein Buntspecht schaut ab und zu bei der Futterstation von Klaus Hornauer in Hausdorf vorbei. Bild: Klaus Hornauer
Am Vogelhaus von Klaus Hornauer in Hausdorf bei Frankenberg ist viel Betrieb, hier ein Kleiber.
Am Vogelhaus von Klaus Hornauer in Hausdorf bei Frankenberg ist viel Betrieb, hier ein Kleiber. Bild: Klaus Hornauer
Seit Jahren gestaltet Heike Wenige (r.) aus Freiberg im Winter einen „Tierbaum“. Diesmal halfen ihre Nichten dabei.
Seit Jahren gestaltet Heike Wenige (r.) aus Freiberg im Winter einen „Tierbaum“. Diesmal halfen ihre Nichten dabei. Bild: Heike Wenige
Einen „Tierbaum“ hat Buchhändlerin Heike Wenige aus Freiberg wieder mit Meisenknödeln und anderem dekoriert – diesmal unterhalb der Reichen Zeche.
Einen „Tierbaum“ hat Buchhändlerin Heike Wenige aus Freiberg wieder mit Meisenknödeln und anderem dekoriert – diesmal unterhalb der Reichen Zeche. Bild: Heike Wenige
Auch im Freiberger Wohngebiet Friedeburg haben Anwohner Vogelhäuschen aufgestellt.
Auch im Freiberger Wohngebiet Friedeburg haben Anwohner Vogelhäuschen aufgestellt. Bild: Dietmar Schickel
Carolin Lötzsch aus Niederschöna mit aussortiertem Futter, das unter dem Vogelhaus lag.
Carolin Lötzsch aus Niederschöna mit aussortiertem Futter, das unter dem Vogelhaus lag. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Garten als Rettungsinsel: Winterfütterung in Freiberg und ganz Mittelsachsen zwischen Hilfe und Risiko
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Carolin Lötzsch beobachtet seit Jahren Veränderungen in der Vogelwelt. Beispiele aus Niederschöna, Frankenberg und Freiberg zeigen, was Futterstellen leisten können – und worauf es ankommt.

Carolin Lötzsch steht an einem Wintermorgen im Garten in Niederschöna und wartet, bis die ersten Gäste kommen. Meisen und Spatzen tauchen meist zuerst auf, manchmal schaut ein Buntspecht vorbei. Die 55-jährige engagierte sich schon als Kind für den Naturschutz. Die studierte Musiklehrerin betreibt eine private Musikschule, ist zertifizierte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
05.01.2026
4 min.
Misch-Tische in Freiberg und Mittelsachsen: Neue Ideen für mehr Austausch im Lokal
Bei einer Veranstaltung der Dehoga im Hotel Kreller in Freiberg ging es auch um das Thema Misch-Tische, hier die Gastronomen Alexander Kreller, Odette Lamkhizni, Georg Schepnitz sowie Christine und Leonie Walcha (v.l.).
Für viele ist Essengehen ohne Begleitung normal – doch nicht alle möchten allein am Tisch sitzen. In Freiberg und Mittelsachsen überlegen Gastro-Betriebe, wie sie Begegnungen erleichtern können.
Heike Hubricht
04.01.2026
5 min.
Fünf Tipps fürs Theaterjahr 2026 in Mittelsachsen: Bühnenball und Musketiere in Freiberg – Lustige Witwe in Kriebstein
 7 Bilder
Abschied beim Bühnenball in Freiberg und Döbeln: Susanne Engelhardt, hier 2021 als Lola Blau in der gleichnamigen Inszenierung am hiesigen Theater, ist noch einmal zu erleben.
Ein Abschied im Scheinwerferlicht: Beim Hollywood-Bühnenball in Freiberg sagt Susanne Engelhardt dem Publikum Lebewohl. Danach warten Musketiere, Shakespeare, Puccini und die lustige Witwe.
Heike Hubricht
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
11:30 Uhr
2 min.
Eigentlich sollte Mitte Dezember alles erledigt sein: Weshalb die Rampe am Plauener Volvo-Autohaus noch immer nicht vorhanden ist
Hier komm niemand problemlos hoch oder runter: die Treppe an der Stresemannbrücke ist steil.
Das Rathaus hatte die Fertigstellung einer barrierefreien 20-Meter-Rampe an der Stresemannbrücke zum Jahresende in Aussicht gestellt. Doch daraus wurde nichts. Woran es hakt.
Sabine Schott
11:30 Uhr
4 min.
Neujahrsempfang in Werdau: Für wen es stehende Ovationen und tosenden Beifall gab
Der wohl älteste aktive Konzertmeister Deutschlands, der 89-jährige Eberhard Viehweger, wurde von den Gästen des Neujahrsempfangs in Werdau mit stehenden Ovationen gefeiert.
In der Stadthalle erlebten am Mittwoch rund 400 Gäste beste Unterhaltung, bewegende Ehrungen und nachdenkliche Momente. Ein Protagonist wurde besonders herzlich gefeiert.
Annegret Riedel
Mehr Artikel