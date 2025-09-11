Garten, Gym und Kegelbahn: Das Ausbildungszentrum Bobritzsch hält viele Überraschungen bereit

Seit 1996 gibt es Ausbildungsstätten des Freistaates in Niederbobritzsch. Das Zentrum dort will sich nun an einem Tag der offenen Tür nicht nur künftigen Azubis präsentieren.

Laut Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer steht die „Zukunftswerkstatt des Freistaates" in Niederbobritzsch. Im „Ausbildungszentrum Bobritzsch" werden die künftigen Mitarbeiter für alle Fachrichtungen der Allgemeinen Verwaltung, Finanzen, Justiz und Justizvollzugsanstalten ausgebildet. Wer sich dafür interessiert, der hat am...