Gebaute Vielfalt zeigt sich in Freiberg und Flöha

Mit Projekten in Freiberg und Flöha nimmt Mittelsachsen am 30. Tag der Architektur teil. Am 28. und 29. Juni öffnen sich Türen.

Unter dem Motto „Vielfalt bauen" öffnen sich am 28. und 29. Juni deutschlandweit Türen zu spannenden Objekten. Im Freistaat sind 90 Programmpunkte – Bauprojekte, offene Büros und Veranstaltungen – geplant. Der Reiz: Viele Gebäude sind sonst nicht geöffnet.