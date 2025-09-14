Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Teil der Ringanlagen entlang der Stadtmauer darf zurzeit nicht betreten werden.
Ein Teil der Ringanlagen entlang der Stadtmauer darf zurzeit nicht betreten werden. Bild: Eckardt Mildner
Ein Teil der Ringanlagen entlang der Stadtmauer darf zurzeit nicht betreten werden.
Ein Teil der Ringanlagen entlang der Stadtmauer darf zurzeit nicht betreten werden. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Gefahr für Fußgänger: Warum ein Gehweg an der Freiberger Stadtmauer gesperrt ist
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nahe dem Spielplatz am Donatsring ist zurzeit kein Durchkommen für Radfahrer und Spaziergänger.

Wer zurzeit in den Ringanlagen an der Stadtmauer unterwegs ist, stößt zwischen dem Spielplatz am Donatsring und dem Kreiskrankenhaus auf eine Absperrung. „Fußgänger und Radfahrer sind angehalten, den Weg über den Donatsring oder die Pfarrgasse zu nehmen“, teilt die Stadtverwaltung Freiberg mit. Der Spielplatz selbst könne genutzt werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.09.2025
1 min.
Achtung auf der B 173 in Freiberg: Halbseitige Sperrung
Die Dresdner Straße in Freiberg wird ab Montag halbseitig gesperrt.
In der kommenden Woche kommt es für mehrere Tage zu Einschränkungen auf der Dresdner Straße in Freiberg.
Wieland Josch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:38 Uhr
2 min.
Prager Burg zeigt Böhmische Kronjuwelen
Die Kronjuwelen des einstigen Königreichs Böhmen werden auf der Prager Burg ausgestellt. (Archivbild)
Es ist eine seltene Gelegenheit: Für kurze Zeit ist in Prag die berühmte Wenzelskrone aus dem 14. Jahrhundert zu sehen. Normalerweise wird sie sicher verwahrt - hinter sieben Schlössern.
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
15.08.2025
3 min.
Freiberg: Debatte um Radfahr-Schutzstreifen neu entbrannt
Auf dem Meißner Ring in Freiberg sind Radfahr-Markierungen entfernt worden.
In der Silberstadt sind auf dem Meißner Ring Radfahr-Markierungen entfernt worden. Das hat Diskussionen ausgelöst. Was sagen Experten dazu?
Steffen Jankowski, Cornelia Schönberg
Mehr Artikel