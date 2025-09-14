Gefahr für Fußgänger: Warum ein Gehweg an der Freiberger Stadtmauer gesperrt ist

Nahe dem Spielplatz am Donatsring ist zurzeit kein Durchkommen für Radfahrer und Spaziergänger.

Wer zurzeit in den Ringanlagen an der Stadtmauer unterwegs ist, stößt zwischen dem Spielplatz am Donatsring und dem Kreiskrankenhaus auf eine Absperrung. „Fußgänger und Radfahrer sind angehalten, den Weg über den Donatsring oder die Pfarrgasse zu nehmen“, teilt die Stadtverwaltung Freiberg mit. Der Spielplatz selbst könne genutzt werden.