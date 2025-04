Gefahr in Kleinwaltersdorf bei Freiberg: Hangrutsch sorgt für Verkehrsbehinderungen

Ein mehrere Meter langer Abrutsch neben einer Straße ist aufgetaucht.

Zwar sieht es auf den ersten Blick gar nicht gefährlich aus, doch die Situation an der Straße Am Walterstal im Freiberger Stadtteil Kleinwaltersdorf birgt dennoch Gefahrenpotenzial. Am Waltersbach ist am Freitag der Hang abgerutscht. Die Bruchstelle ist mehrere Meter lang. „Ab sofort ist daher die Straße Walterstal im Bereich des...