Gegenwind für geplante Windräder in Reinsberg: „Wir wollen Zeit gewinnen“

Inmitten der Gemeinde Reinsberg sollen vier hohe Windkraftanlagen errichtet werden. Die betroffenen Einwohner sind dagegen. Bei einer Bürgerversammlung brachten sie ihre Argumente vor.

Unruhig geht Ute Borsdorf auf und ab, den Blick dabei fast stets nach vorn gerichtet, dorthin, wo auf einem Podium diskutiert wird. Der Saal des Dörflichen Gemeindezentrums Reinsberg ist gut gefüllt. Rund 100 Menschen verfolgen die Runde, vor allem die Worte, die Bürgermeister Markus Buschkühl (parteilos) und der Dresdner Rechtsanwalt Henrik...