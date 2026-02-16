Gemeinsam statt einsam: So lief die Premiere der Single-Stadtführung in Freiberg

Bei der ersten Auflage der „Gemeinsam Zeit Tour“ in Freiberg gab es statt Kitsch echte Stadtgeschichte, Eierschecke und frostiges Wetter. Eine Stadtführung der besonderen Art.

Neues Angebot in Freiberg: Die Stadtführung „Zusammen statt allein – Gemeinsam Zeit Tour durch die Silberstadt“ hat am Sonntag ihre Premiere in Freiberg erlebt. Der 15. Februar ist der Ehrentag der Singles, der einen Tag nach dem Valentinstag stattfindet. 16 Gäste nahmen an der Altstadtführung für Alleinreisende und Singles teil, die...