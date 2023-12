Genussmensch, Arbeitstier und Gastronom mit Faible für guten Geschmack: Seit 25 Jahren ist Ronny Löser in Freiberg

Vor einem Vierteljahrhundert begann Ronny Löser seine gastronomische Karriere in Freiberg. Seine Philosophie von Genuss ist ihm oberste Maxime.

Es ist schon ein paar Jahre her, da sorgte die Moderation eines Neujahrsempfangs in der Freiberger Nikolaikirche für Lacher. Sinngemäß sagte einer der beiden Sprecher auf der Bühne, dass es doch in Freiberg eigentlich kein gutes Restaurant gebe. Woraufhin ihm sein Gegenüber nur erwiderte: „Wirklich? Ach, du Ahnungslöser!“