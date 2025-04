Gesundheitliche Probleme am Steuer: Zwei Pkw prallen nahe Freiberg zusammen

Ein 42-Jähriger wurde bei dem Unfall am frühen Donnerstagmorgen leicht verletzt.

Freiberg.

Plötzliche gesundheitliche Probleme hinterm Lenkrad sind einem 42-jährigen Autofahrer am Donnerstagmorgen zum Verhängnis geworden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war der Mann gegen 5.50 Uhr auf der Dorfstraße aus Richtung Zug in Richtung Frauensteiner Straße in Freiberg unterwegs, als er kurz vor der Frauensteiner Straße mit seinem Seat immer weiter nach links auf die Fahrbahn geriet. In der Folge stieß der Seat mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Dessen 37-jähriger Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Der 42-Jährige erlitt bei dem Unfall laut Polizei leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf rund 8000 Euro summiert. (fp)