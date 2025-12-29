Glatteis in Freiberg: Notaufnahme meldet Rekordtag

Freiberg
Am 27. Dezember 2025 registrierte die Zentrale Notaufnahme des Freiberger Krankenhauses 109 Patienten – so viele wie nie zuvor.
Vorsicht Glätte: Am Wochenende und am Montag sind viele Gehwege in Freiberg zur Rutschbahn geworden. „Es ist spiegelglatt“, so ein Freiberger. Ein anderer berichtete, er sei schon zweimal gestürzt – ohne Verletzungen. Nicht immer ging es so glimpflich ab: Das Kreiskrankenhaus Freiberg meldet seit Samstag wegen Glätte ein deutlich...
