Glatte Gehwege in Freiberg: Viele Grundstückseigentümer griffen zum Streusalz.
Glatte Gehwege in Freiberg: Viele Grundstückseigentümer griffen zum Streusalz. Bild: Andy Scharf
Update
Freiberg
Glatteis in Freiberg: Notaufnahme meldet Rekordtag
Redakteur
Von Heike Hubricht
Am 27. Dezember 2025 registrierte die Zentrale Notaufnahme des Freiberger Krankenhauses 109 Patienten – so viele wie nie zuvor.

Vorsicht Glätte: Am Wochenende und am Montag sind viele Gehwege in Freiberg zur Rutschbahn geworden. „Es ist spiegelglatt“, so ein Freiberger. Ein anderer berichtete, er sei schon zweimal gestürzt – ohne Verletzungen. Nicht immer ging es so glimpflich ab: Das Kreiskrankenhaus Freiberg meldet seit Samstag wegen Glätte ein deutlich...
