Graffiti nach Wahlnacht in Freiberg: Polizei sucht Zeugen

Empörung in Freiberg: Am Sonntagabend wurden lilafarbene Graffiti gesprüht. Die Polizei sucht weiterhin nach Hinweisen. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Nach dem Bekanntwerden von Graffiti in der Wahlnacht in der Freiberger Altstadt gibt es bislang keine Hinweise auf weitere Schmierereien. Das sagte Marcus Geschler von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag auf Nachfrage. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch.