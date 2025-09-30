Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Schmierereien an Häusern an der Pfarrgasse in Freiberg: Wer hat etwas gesehen?
Schmierereien an Häusern an der Pfarrgasse in Freiberg: Wer hat etwas gesehen?
Freiberg
Graffiti nach Wahlnacht in Freiberg: Polizei sucht Zeugen
Redakteur
Von Heike Hubricht
Empörung in Freiberg: Am Sonntagabend wurden lilafarbene Graffiti gesprüht. Die Polizei sucht weiterhin nach Hinweisen. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Nach dem Bekanntwerden von Graffiti in der Wahlnacht in der Freiberger Altstadt gibt es bislang keine Hinweise auf weitere Schmierereien. Das sagte Marcus Geschler von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag auf Nachfrage. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch.
