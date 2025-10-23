Grippe in Mittelsachsen: Auch Apotheken spüren Nachfrage nach der Impfung

Freiberg
Grippefälle sind in Mittelsachsen noch selten. Doch die Impfbereitschaft scheint groß. Und ein Impfangebot wird jetzt erst so richtig bekannt.
Von einer Grippewelle ist in Mittelsachsen noch nichts zu spüren, seit Ende September gab es im Landkreis lediglich sechs Influenza-Nachweise. Doch die Nachfrage nach der Schutzimpfung steigt. Das ist bei einer stichprobenartigen Umfrage der „Freien Presse“ bei Hausärzten, in Medizinischen Versorgungszentren und bei Apothekern bestätigt...
