Regionale Nachrichten und News
2024 war der Weihnachtsbaum auf dem Christmarkt in Freiberg 13,54 Meter hoch.
2024 war der Weihnachtsbaum auf dem Christmarkt in Freiberg 13,54 Meter hoch. Bild: Alexander Neumeister/Archiv
Freiberg
Groß und dicht benadelt soll er sein: Freiberg sucht einen Weihnachtsbaum
Redakteur
Von Jana Klameth
An den Baum stellt die Stadt zudem weitere Anforderungen. Welche das sind und wie er auf den Obermarkt gelangen soll.

Dunkelgrün, dicht benadelt, groß und schön: So soll er auch in diesem Jahr aussehen, der Weihnachtsbaum auf dem Freiberger Christmarkt. Schon jetzt sucht die Stadt Freiberg ein besonders schönes Prachtstück für den Obermarkt im Advent. Die Stadt appelliert: Wer einen frei stehenden Baum für den Christmarkt spenden möchte, sollte sich...
