Großbaustelle Bahnhof Freiberg: Stadträte haben viele Fragen an Landrat Sven Krüger

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Gleis 1 ist das erste Gerüst an einem Gebäude der Baustelle Bahnhof Freiberg gefallen. Zur Zukunft des Projektes haben Stadträte zahlreiche Fragen an Landrat Sven Krüger.
Am Gleis 1 ist das erste Gerüst an einem Gebäude der Baustelle Bahnhof Freiberg gefallen. Zur Zukunft des Projektes haben Stadträte zahlreiche Fragen an Landrat Sven Krüger. Bild: Eckardt Mildner
Johannes Brink ist Chef der Grünen-Fraktion im Freiberger Stadtrat.
Johannes Brink ist Chef der Grünen-Fraktion im Freiberger Stadtrat. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Viktoria Micha von den Freiberger Linken.
Viktoria Micha von den Freiberger Linken. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Professor Armin Müller vom Bündnis „Freiberg für alle“.
Professor Armin Müller vom Bündnis „Freiberg für alle“. Bild: Wieland Josch/Archiv
Alena Raatz führt die SPD-Fraktion im Freiberger Stadtrat.
Alena Raatz führt die SPD-Fraktion im Freiberger Stadtrat. Bild: Linus Walter/Archiv
Roswitha Beidatsch ist Vorsitzende der Fraktion der Freien Wähler im Stadtrat von Freiberg.
Roswitha Beidatsch ist Vorsitzende der Fraktion der Freien Wähler im Stadtrat von Freiberg. Bild: Wieland Josch/Archiv
Mathias Stahl leitet die AfD-Fraktion im Freiberger Stadtrat.
Mathias Stahl leitet die AfD-Fraktion im Freiberger Stadtrat. Bild: Hengst/Cityfoto Freiberg/AfD/Archiv
Am Gleis 1 ist das erste Gerüst an einem Gebäude der Baustelle Bahnhof Freiberg gefallen. Zur Zukunft des Projektes haben Stadträte zahlreiche Fragen an Landrat Sven Krüger.
Am Gleis 1 ist das erste Gerüst an einem Gebäude der Baustelle Bahnhof Freiberg gefallen. Zur Zukunft des Projektes haben Stadträte zahlreiche Fragen an Landrat Sven Krüger. Bild: Eckardt Mildner
Johannes Brink ist Chef der Grünen-Fraktion im Freiberger Stadtrat.
Johannes Brink ist Chef der Grünen-Fraktion im Freiberger Stadtrat. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Viktoria Micha von den Freiberger Linken.
Viktoria Micha von den Freiberger Linken. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Professor Armin Müller vom Bündnis „Freiberg für alle“.
Professor Armin Müller vom Bündnis „Freiberg für alle“. Bild: Wieland Josch/Archiv
Alena Raatz führt die SPD-Fraktion im Freiberger Stadtrat.
Alena Raatz führt die SPD-Fraktion im Freiberger Stadtrat. Bild: Linus Walter/Archiv
Roswitha Beidatsch ist Vorsitzende der Fraktion der Freien Wähler im Stadtrat von Freiberg.
Roswitha Beidatsch ist Vorsitzende der Fraktion der Freien Wähler im Stadtrat von Freiberg. Bild: Wieland Josch/Archiv
Mathias Stahl leitet die AfD-Fraktion im Freiberger Stadtrat.
Mathias Stahl leitet die AfD-Fraktion im Freiberger Stadtrat. Bild: Hengst/Cityfoto Freiberg/AfD/Archiv
Freiberg
Großbaustelle Bahnhof Freiberg: Stadträte haben viele Fragen an Landrat Sven Krüger
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das 25 Millionen Euro teure Sanierungsprojekt ist unter Druck geraten. Der Teil-Rückzug des Landkreises verunsichert die Stadt. Welche Rolle spielt Landrat Krüger in diesem Dilemma?

Weiß Sven Krüger als Oberbürgermeister a.D. etwas über den Freiberger Bahnhof, was dem Landkreis als Projektpartner auf die Füße fallen könnte? Diese Frage stellt Stadtrat Johannes Brink. Aufklärung erhofft sich der Grünen-Fraktionschef von der Sitzung des Freiberger Stadtrates am 4. Dezember. Stadträte insbesondere der SPD-Fraktion...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
4 min.
Freiberger Bahnhof: Stadt und Landkreis suchen Weg aus der Sackgasse
Das Bahnhofsgebäude in Freiberg ist eine Großbaustelle. Der Außenputz ist aufgebracht.
Der Bahnhofsumbau bereitet den Freibergern Sorgen. Der Landkreis als wichtiger Großmieter fehlt. Nun wird das Projekt ein Thema im Stadtrat. Und es gibt einen neuen Vorschlag.
Grit Baldauf, Wieland Josch
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
04.11.2025
2 min.
Führerschein-Abholung jetzt auch in Freiberg und Mittweida möglich
Neue Führerscheine können jetzt auch in Freiberg abgeholt werden.
Landrat Sven Krüger will mit dem neuen Service die Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung verbessern.
Steffen Jankowski
19:05 Uhr
4 min.
Der erste Advent steht bevor: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Plauen und im Vogtland
Auf dem Plauener Altmarkt findet der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlandkreises statt. Dort ist am Samstag ein Wettkochen für den guten Zweck zu erleben.
Trubel auf dem Plauener Altmarkt, eine besondere Premiere am Burgstein und der große Märchenumzug in Auerbach: Das Wochenende hat für Weihnachtsfans im Vogtland viel zu bieten. Eine Auswahl.
Hannah Taubert
19:06 Uhr
3 min.
Wer ist FCH? FC Hansa und Heidenheim streiten sich um Kürzel
Der 1. FC Heidenheim liegt mit dem FC Hansa Rostock im Streit um das Kürzel "FCH".
Das letzte Spiel des FC Hansa gegen den 1. FC Heidenheim liegt fast drei Jahre zurück. Damals in der 2. Liga. Heute trennen die Clubs zwei Klassen. Nun kommt es zum Duell auf ungewohntem Terrain.
Mehr Artikel