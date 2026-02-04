Großbrand in Kleinschirma: Drehleiter der Feuerwehr Freiberg beschädigt

Der Schaden entstand durch eine Durchzündung. Vorerst ist die Drehleiter nicht im Betrieb.

Bei den Löscharbeiten in Kleinschirma am Montag wurde die Drehleiter der Feuerwehr Freiberg beschädigt. Das teilte das Ordnungsamt der Stadt auf Nachfrage mit. Der Schaden entstand durch die Hitze, die bei einer Durchzündung im brennenden Gebäude verursacht wurde. Die genauen Kosten werden noch geprüft. Vorerst ist die Drehleiter nicht im...