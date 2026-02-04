MENÜ
Eine ähnliche Drehleiter der Feuerwehr Freiberg wurde beim Großbrand beschädigt.
Eine ähnliche Drehleiter der Feuerwehr Freiberg wurde beim Großbrand beschädigt. Bild: Tim Fischer
Freiberg
Großbrand in Kleinschirma: Drehleiter der Feuerwehr Freiberg beschädigt
Von Johanna Klix
Der Schaden entstand durch eine Durchzündung. Vorerst ist die Drehleiter nicht im Betrieb.

Bei den Löscharbeiten in Kleinschirma am Montag wurde die Drehleiter der Feuerwehr Freiberg beschädigt. Das teilte das Ordnungsamt der Stadt auf Nachfrage mit. Der Schaden entstand durch die Hitze, die bei einer Durchzündung im brennenden Gebäude verursacht wurde. Die genauen Kosten werden noch geprüft. Vorerst ist die Drehleiter nicht im...
