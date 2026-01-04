MENÜ
Im März kann man sich auf Lise Davidsen als Isolde in Wagners Tristan und Isolde" freuen.
Im März kann man sich auf Lise Davidsen als Isolde in Wagners Tristan und Isolde" freuen. Bild: Paola Kudacki / Met Opera
Freiberg
Große Gefühle in Freiberg: „Andrea Chénier“ aus New York macht Lust auf die MET-Saison 2026
Von Elke Hussel
Live aus der Metropolitan Opera: Mit „Andrea Chénier“ zog Verismo ins Freiberger Kinopolis ein. - Ein Ausblick auf die Spielzeit im neuen Jahr:

Kinobesucher tauchen in Freiberg in die Opernwelt der ganz großen Gefühle ein. Live aus der Metropolitan Opera in New York wurde die Verismo-Oper „Andrea Chénier“ nach Freiberg gestreamt.
