Große Gefühle in Freiberg: „Andrea Chénier“ aus New York macht Lust auf die MET-Saison 2026

Freiberg
Live aus der Metropolitan Opera: Mit „Andrea Chénier“ zog Verismo ins Freiberger Kinopolis ein. - Ein Ausblick auf die Spielzeit im neuen Jahr:
Kinobesucher tauchen in Freiberg in die Opernwelt der ganz großen Gefühle ein. Live aus der Metropolitan Opera in New York wurde die Verismo-Oper „Andrea Chénier“ nach Freiberg gestreamt.
