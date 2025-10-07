Großeinsatz der Feuerwehr: Brand in Tiefgarage in Brand-Erbisdorf

Unbekannte hatten den Brand in der Nacht zu Dienstag verursacht. Die Garage grenzt auch an ein Wohnhaus.

In einer Tiefgarage an der Hauptstraße (B 101) in Brand-Erbisdorf hat es in der Nacht zu Dienstag gebrannt. Der Polizei wurde dies gegen 0.15 Uhr gemeldet. Wie eine Sprecherin am Dienstag sagte, hatten Unbekannte Verpackungsmaterial in der Garage in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf gelagerte Gegenstände und ein Tor über. Der Schaden ist...