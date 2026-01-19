Großeinsatz in Freiberg: Feuerwehr rückt nachts zur Karl-Kegel-Straße aus

Freiberg
Ein Anruf löste am Sonntag einen Großeinsatz in Freiberg aus. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren schnell vor Ort – doch es war ein Fehlalarm.
Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Sonntagabend gegen 22.35 Uhr an der Karl-Kegel-Straße in Freiberg: Ein Bürger vom Wasserberg hatte einen Feuerschein am Netto-Markt gemeldet. Die Einsatzkräfte kontrollierten das Gebäude, konnten jedoch kein Feuer feststellen. Nach rund 15 Minuten wurde der Einsatz abgebrochen.
