Johanna Owsian und Martin Arms von RMS beim Aufbau der Bühne für „Die Spur der Hebamme".
Johanna Owsian und Martin Arms von RMS beim Aufbau der Bühne für „Die Spur der Hebamme". Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Großer Umbau im Freiberger Schlosshof: Platz frei für Ritter, Pferde, holde Maiden
Von Eckardt Mildner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Damit die Landesbühnen Sachsen für das Stück „Die Spur der Hebamme“ genug Platz haben, wird im Hof von Schloss Freudenstein umgeräumt.

Am Freitag und Samstag verwandelt sich der Freiberger Schlosshof in eine mittelalterliche Landschaft. Grund dafür sind zwei Aufführungen der Landesbühnen Sachsen als Teil der Freiberger Sommernächte. Nachdem 2019 bereits „Das Geheimnis der Hebamme“ nach dem Bestseller von Sabine Ebert auch in Freiberg gezeigt wurde, kommt nun mit „Die...
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:38 Uhr
2 min.
Prager Burg zeigt Böhmische Kronjuwelen
Die Kronjuwelen des einstigen Königreichs Böhmen werden auf der Prager Burg ausgestellt. (Archivbild)
Es ist eine seltene Gelegenheit: Für kurze Zeit ist in Prag die berühmte Wenzelskrone aus dem 14. Jahrhundert zu sehen. Normalerweise wird sie sicher verwahrt - hinter sieben Schlössern.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
08.09.2025
3 min.
Action, Puppen, Regionales: Vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen
Action und Liebe versprechen die Landesbühnen Sachsen mit „Die Spur der Hebamme“.
Ob edle Ritter, regionale Genüsse, musikalisches Erlebnis oder Puppen mit Teamfähigkeit - der Kalender für Mittelsachsen hält einiges bereit, von dem man sich überraschen lassen kann.
Wieland Josch
13.09.2025
2 min.
Mit Gruß von Bestsellerautorin Sabine Ebert: „Die Spur der Hebamme“ gastiert in Freiberg
Die Abenteuer der Hebamme Marthe waren am Freitagabend live zu erleben. Am Sonntag gehen die Freiberger Sommernächte zu Ende.
Eva-Maria Hommel
