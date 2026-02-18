Großhartmannsdorf: Warum diesmal so viele Bürger geehrt werden

Vereine, Feuerwehr, Lokalpolitik: Ohne Ehrenamt geht fast nichts mehr. In Großhartmannsdorf ist man sich dessen sehr bewusst – und ehrt diesmal besonders viele Bürger. Wer sind sie und was machen sie?

Normalerweise vergibt Großhartmannsdorf den jährlichen Bürgerpreis an zwei Personen. Im Vorjahr erhielt die Gemeinde keine Vorschläge, dieses Jahr dafür gleich sechs Stück. Daraufhin schlug Bürgermeister Dirk Müller (ptl.) vor, alle sechs anzunehmen: Die Gemeinderäte stimmten dafür. Der Bürgerpreis ehrt Menschen, die sich langjährig...