Großhartmannsdorfer Teich: Baden trotz mäßiger Blaualgen-Belastung?

Freiberg
Die Wasserqualität im Großhartmannsdorfer Teich steht auf dem Prüfstand. Eine mäßige Belastung durch Blaualgen wurde nachgewiesen. Was heißt das für Badegäste?
Im Großhartmannsdorfer Teich machen sich auch dieses Jahr wieder Blaualgen breit. Bei einer Wasserkontrolle am 16. Juli im Großhartmannsdorfer Teich wurde laut Landratsamt Mittelsachsen eine mäßige Blaualgen-Belastung nachgewiesen. Der Große Teich in Freiberg ist bereits gesperrt wegen Blaualgen. Im Naturbad Erzengler Teich in Brand-Erbisdorf...
