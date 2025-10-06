Großraum Freiberg: Was tun, wenn der Hausarzt in Ruhestand geht?

Susanne Schlinge, Kathrin Kaden, Gunther Mehner: Drei Hausärzte, drei Praxen, kein Nachfolger. Die Ärztewelle von gestern ist die Praxisschließungswelle von heute. Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber.

Es sind mindestens drei Hausarztpraxen, die demnächst in Freiberg und Brand-Erbisdorf schließen. Zwei Ärztinnen und ein Arzt gehen in den Ruhestand. Einer von ihnen ist Gunther Mehner aus Brand-Erbisdorf. Er erinnert sich noch gut an die Zeit Anfang der Neunziger: Als er - mit Anfang 30 - seine Praxis eröffnete, taten es ihm einige...