Großschirma: Johanniterweg zwischen Freiberg und Siebenlehn wird Montag eröffnet

Nach der Pilgerwanderung am Pfingstmontag 2022 ist das Pilgerhaus in Großschirma eingeweiht worden, in diesem Jahr gibt es nach der Pilgerwanderung mit anschließendem Gottesdienst und Pilgerfest wieder einen Höhepunkt: Der Johanniterweg soll eröffnet werden. Das kündigte Pfarrer Justus Geilhufe an. Seinen Angaben zufolge steht der diesjährige...