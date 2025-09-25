Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Verkehrsinsel, wie sie in Teichhäuser geplant ist, gibt es bereits in Burkersdorf.
Eine Verkehrsinsel, wie sie in Teichhäuser geplant ist, gibt es bereits in Burkersdorf. Bild: Andy Scharf
Eine Verkehrsinsel, wie sie in Teichhäuser geplant ist, gibt es bereits in Burkersdorf.
Eine Verkehrsinsel, wie sie in Teichhäuser geplant ist, gibt es bereits in Burkersdorf. Bild: Andy Scharf
Freiberg
Großschirma: Neue Verkehrsinsel für mehr Sicherheit
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vom 8. Oktober an wird die Kreisstraße 7794 zur Baustelle. Der Landkreis setzt auf Sicherheit und lässt in Teichhäuser eine Verkehrsinsel bauen.

Der Landkreis Mittelsachsen erhöht die Verkehrssicherheit im Großschirmaer Ortsteil Teichhäuser. Daher wird auf der Kreisstraße 7794 am Ortseingang in Fahrtrichtung Rothenfurth ein Fahrbahnteiler, also eine Verkehrsinsel, errichtet. Das Ziel besteht darin, die Geschwindigkeit des Verkehrs zu reduzieren. Der Bau der Insel beginnt am 8. Oktober...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
2 min.
Mentale Stärke: „Lauf für seelische Gesundheit“ zieht über 70 Teilnehmer nach Großschirma
Bewegung fördert die Gesundheit – das nahmen über 70 Läufer zum Anlass, beim „Lauf für seelische Gesundheit“ in Großschirma an den Start zu gehen.
Julia Czaja
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
19.09.2025
2 min.
Siebenlehn zeigt Herz: 8000 Euro für Mukoviszidose-Patienten erlaufen
Beim Schutzengellauf in Siebenlehn gingen 258 Läufer für den guten Zweck an den Start.
Ein kleines Dorf, ein großer Einsatz: In Siebenlehn sind mehr als 250 Läufer für den guten Zweck an den Start gegangen. Beim Schutzengellauf zeigt die Gemeinschaft Solidarität.
Julia Czaja
Mehr Artikel