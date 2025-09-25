Großschirma: Neue Verkehrsinsel für mehr Sicherheit

Vom 8. Oktober an wird die Kreisstraße 7794 zur Baustelle. Der Landkreis setzt auf Sicherheit und lässt in Teichhäuser eine Verkehrsinsel bauen.

Der Landkreis Mittelsachsen erhöht die Verkehrssicherheit im Großschirmaer Ortsteil Teichhäuser. Daher wird auf der Kreisstraße 7794 am Ortseingang in Fahrtrichtung Rothenfurth ein Fahrbahnteiler, also eine Verkehrsinsel, errichtet. Das Ziel besteht darin, die Geschwindigkeit des Verkehrs zu reduzieren. Der Bau der Insel beginnt am 8. Oktober...