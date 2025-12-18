MENÜ
Seit zehn Jahren kümmern sich Mirko Beer und andere Saydaer um das gute Erscheinungsbild des Schwibbogens.
Seit zehn Jahren kümmern sich Mirko Beer und andere Saydaer um das gute Erscheinungsbild des Schwibbogens. Bild: Eckardt Mildner
Die Krippenfiiguren und die Mechanik der Pyramide im Schwibbogen hält Arndt Lorenz in Schuss.
Die Krippenfiiguren und die Mechanik der Pyramide im Schwibbogen hält Arndt Lorenz in Schuss. Bild: Eckardt Mildner
Jedes Jahr ein Magnet auf dem Weihnachtsmarkt in Sayda: Der Stand der italienischen Partnergemeinde Sogliano al Rubicone.
Jedes Jahr ein Magnet auf dem Weihnachtsmarkt in Sayda: Der Stand der italienischen Partnergemeinde Sogliano al Rubicone. Bild: Karlheinz Schlegel
Freiberg
Grubenkäse und Schwibbogen: Warum der Saydaer Weihnachtsmarkt überregional bekannt ist
Von Siiri Klose
Holzbuden aufstellen und den Schwibbogen in Schuss halten - in der Weihnachtszeit sind Saydas Vereine besonders gefordert. Am Wochenende kann ihre Arbeit bewundert und genossen werden.

Manchmal kann Mirko Beer richtig sehen, wie sich ein Reisebus auf Höhe des Saydaer Schwibbogens zur Seite neigt: „Dann wollen alle Fotos machen“, sagt er. Dass dabei jedes Mal ein mustergültiges Beispiel für die Erzgebirgische Holzkunst abgebildet wird, dafür sorgt in Sayda die Arbeitsgemeinschaft Schwibbogen.
