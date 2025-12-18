Grubenkäse und Schwibbogen: Warum der Saydaer Weihnachtsmarkt überregional bekannt ist

Freiberg
Holzbuden aufstellen und den Schwibbogen in Schuss halten - in der Weihnachtszeit sind Saydas Vereine besonders gefordert. Am Wochenende kann ihre Arbeit bewundert und genossen werden.
Manchmal kann Mirko Beer richtig sehen, wie sich ein Reisebus auf Höhe des Saydaer Schwibbogens zur Seite neigt: „Dann wollen alle Fotos machen“, sagt er. Dass dabei jedes Mal ein mustergültiges Beispiel für die Erzgebirgische Holzkunst abgebildet wird, dafür sorgt in Sayda die Arbeitsgemeinschaft Schwibbogen.
