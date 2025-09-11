Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Thema Windkraft scheiden sich die Geister.
Am Thema Windkraft scheiden sich die Geister. Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
Am Thema Windkraft scheiden sich die Geister.
Am Thema Windkraft scheiden sich die Geister. Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
Meinung
Freiberg
Grüne Welle stößt auf Realität
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der mittelsächsische Kreistag dreht am großen Rad und fordert den Bund auf, den Windkraftausbau zu begrenzen. Das ist zumindest ein Signal von der Basis.

Fans der Energiewende werden es als Rückschritt oder Blockade-Versuch empfinden. Wer Windräder vor die Nase gesetzt bekommt, könnte in dem Beschluss des Kreistags zum Thema Windkraft ein Zeichen erkennen, dass die Kommunalpolitiker die Sorgen und offenen Fragen der Leute vor Ort ernst nehmen. Zur Wahrheit gehört aber: Weder Kreistag noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:38 Uhr
2 min.
Prager Burg zeigt Böhmische Kronjuwelen
Die Kronjuwelen des einstigen Königreichs Böhmen werden auf der Prager Burg ausgestellt. (Archivbild)
Es ist eine seltene Gelegenheit: Für kurze Zeit ist in Prag die berühmte Wenzelskrone aus dem 14. Jahrhundert zu sehen. Normalerweise wird sie sicher verwahrt - hinter sieben Schlössern.
25.08.2025
3 min.
SPD in Mittelsachsen stemmt sich gegen zu viel Windkraft
Der Bau von Windrädern in Mittelsachsen, wie die hier am Saidenberg, ist immer wieder Anlass für Konflikte.
Die gerechte Verteilung von Standorten für Windräder ist ein Anliegen der SPD im Kreistag. Zündstoff enthält der Antrag aus Eppendorf, weil der Landkreis Genehmigungen für neue Anlagen begrenzen soll.
Jan Leißner
11.09.2025
4 min.
Windkraft-Ausbau in Mittelsachsen: Ziele sollen korrigiert werden
Mittelsachsens größtes Windrad steht im Windpark Königshain-Wiederau. Weitere Neubauvorhaben sieht eine Mehrheit im Kreistag nun kritisch.
Geht es nach dem mehrheitlichen Willen der Kreisräte, sollte der Gesetzgeber im Bund die Ziele beim Ausbau der Erneuerbaren Energien revidieren. Der Beschluss erscheint einer Fraktion als „Placebo“.
Jan Leißner
Mehr Artikel