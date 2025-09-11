Grüne Welle stößt auf Realität

Der mittelsächsische Kreistag dreht am großen Rad und fordert den Bund auf, den Windkraftausbau zu begrenzen. Das ist zumindest ein Signal von der Basis.

Fans der Energiewende werden es als Rückschritt oder Blockade-Versuch empfinden. Wer Windräder vor die Nase gesetzt bekommt, könnte in dem Beschluss des Kreistags zum Thema Windkraft ein Zeichen erkennen, dass die Kommunalpolitiker die Sorgen und offenen Fragen der Leute vor Ort ernst nehmen. Zur Wahrheit gehört aber: Weder Kreistag noch...