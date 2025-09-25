Grünphase an Freiberger Ampel an B 173 sorgt weiter für Diskussionen

An der Freiberger Kreuzung B 173/Wernerstraße fahren Autos schon los, obwohl sich noch Fußgänger auf der Fahrbahn befinden.

Die Grünphase an der Fußgängerampel an der Kreuzung B 173/Wernerstraße in Freiberg sorgt weiter für Diskussionen. Im sozialen Netzwerk Facebook berichten zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer, die Freigabe dauere „nur rund fünf Sekunden“. Ein Mann hat eigenen Angaben zufolge lediglich 4,3 Sekunden gestoppt – und das reiche selbst bei...