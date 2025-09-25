Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
B 173 in Freiberg: Die Autos haben schon Grün, doch noch laufen Fußgänger über die Straße.
Bild: Mildner
B 173 in Freiberg: Die Autos haben schon Grün, doch noch laufen Fußgänger über die Straße.
B 173 in Freiberg: Die Autos haben schon Grün, doch noch laufen Fußgänger über die Straße. Bild: Mildner
Freiberg
Grünphase an Freiberger Ampel an B 173 sorgt weiter für Diskussionen
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Freiberger Kreuzung B 173/Wernerstraße fahren Autos schon los, obwohl sich noch Fußgänger auf der Fahrbahn befinden.

Die Grünphase an der Fußgängerampel an der Kreuzung B 173/Wernerstraße in Freiberg sorgt weiter für Diskussionen. Im sozialen Netzwerk Facebook berichten zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer, die Freigabe dauere „nur rund fünf Sekunden“. Ein Mann hat eigenen Angaben zufolge lediglich 4,3 Sekunden gestoppt – und das reiche selbst bei...
Mehr Artikel