Grundstücke, Nahverkehr und Welterbe: Stadtrat Freiberg kommt zusammen

Freiberg
Die Tagesordnung der nächsten öffentlichen Sitzung des Gremiums ist überraschend kurz. Diskussionsstoff dürfte trotzdem genug vorhanden sein.
Am kommenden Donnerstag, den 5. Februar, tritt der Freiberger Stadtrat um 16 Uhr zu seiner 16. Sitzung der aktuellen Legislaturperiode im Ratssaal des Rathauses zusammen. Die vorab veröffentlichte Tagesordnung ist ungewöhnlich kurz. Neben den Informationen des Bürgermeisters und einer Fragestunde der Einwohner ist der turnusmäßige Bericht des...
