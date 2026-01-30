Hainichen: Tesla schleudert auf der A4 gegen Leitplanke

Freiberg
Ein 23-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen Tesla. Beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang krachte er in die Leitplanke.
Auf der Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Chemnitz ereignete sich am späten Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall. Gegen kurz nach 17 Uhr war ein 23-jähriger Fahrer mit seinem Tesla etwa zweieinhalb Kilometer vor der Anschlussstelle Hainichen unterwegs. Als er nach einem Überholvorgang vom linken in den mittleren Fahrstreifen zurückkehren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.