Halsbrücke muss Finanzloch stopfen

Der Etat der Gemeinde weist für dieses Jahr ein Minus von mehr als 900.000 Euro aus. Wie will Sebastian Thümmler als neuer Chef im Rathaus dem Defizit begegnen?

Ab März wird es Bürgermeister-Sprechstunden in Halsbrücke und den Ortsteilen der Gemeinde geben. Das hat Sebastian Thümmler im Gespräch mit der „Freien Presse" angekündigt. Der 37-Jährige war im Oktober 2025 vom Gemeinderat einstimmig zum Amtsverweser gekürt worden. Am 1. Dezember 2025 hat er dieses Amt angetreten, bei dem er die...