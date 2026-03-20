Hammer-Markt in Siebenlehn an der A 4 vor dem Aus

Am Standort in Siebenlehn an der Autobahn zwischen Chemnitz und Dresden mehren sich die Anzeichen für das Ende. Was bislang bekannt ist, und was der Insolvenzverwalter dazu sagt.

„Wir schließen“ steht jetzt in großen Buchstaben an den Schaufenstern des Hammer-Fachmarkts in Siebenlehn. Im Markt läuft ein Räumungsverkauf mit Rabatten, doch viel Ware ist nach Beobachtung der Redaktion nicht mehr vorhanden. Neue Lieferungen sind in den vergangenen Wochen offenbar nicht mehr gekommen. Nach Angaben von Mitarbeitern soll... „Wir schließen“ steht jetzt in großen Buchstaben an den Schaufenstern des Hammer-Fachmarkts in Siebenlehn. Im Markt läuft ein Räumungsverkauf mit Rabatten, doch viel Ware ist nach Beobachtung der Redaktion nicht mehr vorhanden. Neue Lieferungen sind in den vergangenen Wochen offenbar nicht mehr gekommen. Nach Angaben von Mitarbeitern soll...