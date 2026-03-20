MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Der Hammer-Markt in Siebenlehn steht offenbar vor der Schließung.
Der Hammer-Markt in Siebenlehn steht offenbar vor der Schließung. Foto: Falk Bernhardt
Der Hammer-Markt in Siebenlehn steht offenbar vor der Schließung.
Der Hammer-Markt in Siebenlehn steht offenbar vor der Schließung. Foto: Falk Bernhardt
Freiberg
Hammer-Markt in Siebenlehn an der A 4 vor dem Aus
Von Heike Hubricht, Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Standort in Siebenlehn an der Autobahn zwischen Chemnitz und Dresden mehren sich die Anzeichen für das Ende. Was bislang bekannt ist, und was der Insolvenzverwalter dazu sagt.

„Wir schließen“ steht jetzt in großen Buchstaben an den Schaufenstern des Hammer-Fachmarkts in Siebenlehn. Im Markt läuft ein Räumungsverkauf mit Rabatten, doch viel Ware ist nach Beobachtung der Redaktion nicht mehr vorhanden. Neue Lieferungen sind in den vergangenen Wochen offenbar nicht mehr gekommen. Nach Angaben von Mitarbeitern soll...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:32 Uhr
7 min.
„Viel Geld ist viel Arbeit“ - Was passiert, wenn man im Lotto gewinnt?
Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge.
Wenn man im Lotto gewinnt, bekommt man keinen Blumenstrauß und einen Koffer voller Bargeld. Man bekommt eine Quittung. Und dann? Tipps aus der Glüxlounge, was Lottogewinner vermeiden sollten.
Johanna Eisner
09:30 Uhr
4 min.
Ende eines Abenteuers: Was der VfB aus dem Aus lernen sollte
Musste Trost spenden: Trainer Sebastian Hoeneß bei Stürmer Ermedin Demirovic.
Nach dem Europa-League-Aus in Porto steht für den VfB Stuttgart die Aufarbeitung an. Worauf es jetzt ankommt, damit der Traum von Europa in der Liga weiterlebt.
Maximilian Wendl, dpa
18.03.2026
4 min.
Insolvenz bei Hammer: Glauchauer Filiale macht dicht
Botschaft im Schaufenster: Die Glauchauer Hammer-Filiale wird schließen.
In der Hammer-Filiale im Glauchauer „Aue Center“ hat der Räumungsverkauf begonnen. Das Geschäft wird geschlossen. Wie es mit den Mitarbeitern und dem Ladengeschäft weiter gehen soll, ist noch offen.
Stefan Stolp
09:14 Uhr
2 min.
Fünfter Champions-League-Platz für Bundesliga weit entfernt
Das Europacup-Aus des VfB Stuttgart verringert die Chancen der Bundesliga auf einen zusätzlichen Champions-League-Startplatz.
Leverkusen und Stuttgart raus, Spaniens Teams weiter stark vertreten: Warum die Hoffnung auf einen zusätzlichen Champions-League-Platz für die Bundesliga fast dahin ist.
12.02.2026
2 min.
Hammer-Markt Siebenlehn: Wie geht es weiter?
Der Hammer-Markt in Siebenlehn sollte eigentlich ab Januar umgebaut werden.
Trotz des Insolvenzantrags der Hammer Raumstylisten soll der Markt im Großschirmaer Ortsteil Siebenlehn bei Freiberg geöffnet bleiben. Im Sortiment zeigen sich jedoch Lücken.
Heike Hubricht
13:23 Uhr
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
Mehr Artikel