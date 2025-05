Hassnachrichten und Verfolgung auf dem Heimweg: Wie sicher ist Mittelsachsen für queere Menschen?

Wenn Tobias unterwegs ist, hat er immer Angst um seine Sicherheit. Tobias ist trans und wohnt in einer Stadt in Mittelsachsen. Manchmal fragt er sich: Wann ziehe ich hier weg?

Mittelsachsen. Wenn Tobias einkaufen geht, fährt er in eine andere Stadt. Wenn er auf Arbeit geht, genauso. Aus Angst vor Übergriffen. Aus Angst, dass jemand weiß, wo er sich aufhält. Tobias lebt in einer Stadt in Mittelsachsen, ist trans und hat Sachsen bisher vor allem als eines erlebt: einen Ort, an dem er nicht sicher ist. Um seine...