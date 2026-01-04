Heide Fennert aus Linda zeigt „Liebesknoten und andere Wunder“ im Kornhaus Freiberg

Im Kornhaus Freiberg ist die Ausstellung „Liebesknoten und andere Wunder“ der Künstlerin Heide Fennert aus Linda bei Brand-Erbisdorf zu sehen.

Die Ausstellung „Liebesknoten und andere Wunder“ mit Arbeiten der Künstlerin Heide Fennert ist am Samstag in der Stadtbibliothek Freiberg im Kornhaus eröffnet worden. Auf ihrer Internetseite beschreibt Fennert ihre künstlerische Vielfalt: Ton, Holz und Farbe, Druck, Malerei, Schnitzerei und Formen – das Entdecken neuer... Die Ausstellung „Liebesknoten und andere Wunder“ mit Arbeiten der Künstlerin Heide Fennert ist am Samstag in der Stadtbibliothek Freiberg im Kornhaus eröffnet worden. Auf ihrer Internetseite beschreibt Fennert ihre künstlerische Vielfalt: Ton, Holz und Farbe, Druck, Malerei, Schnitzerei und Formen – das Entdecken neuer...