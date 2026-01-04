Heide Fennert aus Linda zeigt „Liebesknoten und andere Wunder“ im Kornhaus Freiberg

Freiberg
Im Kornhaus Freiberg ist die Ausstellung „Liebesknoten und andere Wunder“ der Künstlerin Heide Fennert aus Linda bei Brand-Erbisdorf zu sehen.
Die Ausstellung „Liebesknoten und andere Wunder“ mit Arbeiten der Künstlerin Heide Fennert ist am Samstag in der Stadtbibliothek Freiberg im Kornhaus eröffnet worden. Auf ihrer Internetseite beschreibt Fennert ihre künstlerische Vielfalt: Ton, Holz und Farbe, Druck, Malerei, Schnitzerei und Formen – das Entdecken neuer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.