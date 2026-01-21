MENÜ
Heino gehört zu den bekanntesten Künstlern im Tivoli in der ersten Jahreshälfte.
Heino gehört zu den bekanntesten Künstlern im Tivoli in der ersten Jahreshälfte. Bild: Robert Michael/dpa
Für frische Discobeats sorgen „Gestört, aber Geil & Friends“ im März.
Für frische Discobeats sorgen „Gestört, aber Geil & Friends“ im März. Bild: gestört aber Geil | Presse
Rockmusik und viel Pyrotechnik: Die Rammstein-Tribute-Show von Stahlzeit.
Rockmusik und viel Pyrotechnik: Die Rammstein-Tribute-Show von Stahlzeit. Bild: C3-GmbH/Archiv
Freiberg
Heino, Stahlzeit, Burlesque: Diese Stars kommen nach Mittelsachsen
Von Mathias Herrmann
Konzerte, Comedy und Revue: Das Programm in den großen Sälen Mittelsachsens bietet ein Potpourri, bei dem sich Stars und Newcomer die Klinke in die Hand geben.

Schlager, Rock und Kabarett sind die musikalischen Höhepunkte, mit denen das Kulturjahr in Mittelsachsen in den kommenden Monaten bemerkenswert lebendig gehalten wird. Das Programm bietet einen Mix für jede Altersgruppe und jeden Geschmack. Die „Freie Presse“ stellt ausgewählte Veranstaltungen vor.
Mehr Artikel