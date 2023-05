Heinrich der Fromme: Freiberg erinnert an den berühmten Herzog

Ein besonderes Jubiläum steht an: Der 550. Geburtstag von Heinrich der Fromme, der in Freiberg die Reformation einführte. Gemeinsam mit dem Förderverein des Doms und der Stadt Freiberg richtet der Dom dazu am 27. Mai ab 17 Uhr eine Veranstaltung aus, zu der neben Vorträgen, Führungen und Musik auch die Versteigerung des Elbegold-Dukaten für einen...