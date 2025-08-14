Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
„A Complete Unknown“ zeigt die Anfänge von Bob Dylans außergewöhnlichem Musikerleben.
„A Complete Unknown“ zeigt die Anfänge von Bob Dylans außergewöhnlichem Musikerleben. Bild: Searchlight Picture
„A Complete Unknown“ zeigt die Anfänge von Bob Dylans außergewöhnlichem Musikerleben.
„A Complete Unknown“ zeigt die Anfänge von Bob Dylans außergewöhnlichem Musikerleben. Bild: Searchlight Picture
Freiberg
Heiße Tage, coole Nächte: Freiberger Sommernächte locken mit vollem Programm
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Freiberger Sommernächte gehen in die zweite Halbzeit. Auch ohne Fußball gibt es ein unterhaltsames Programm. - Die „Freie Presse“ gibt Tipps.

Der Sommer punktet derzeit mit strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen. Doch auch nach Sonnenuntergang bleibt die Stimmung heiß – dank der Freiberger Sommernächte. Mit einem vielfältigen Programm, das von Comedy über Kino bis zu Konzerten reicht, ist bis September für jeden Geschmack etwas dabei. Wer sich die Höhepunkte nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.06.2025
4 min.
Filme, Lieder, Schwerterkampf: Sechs Tipps der „Freien Presse“ für die Freiberger Sommernächte
Am Freitag beginnen die 16. Freiberger Sommernächte im Schlosshof.
Drei Monate dauern diesmal die Sommernächte im Freiberger Schlosshof. Die Veranstaltungen sind zahlreich und sehr unterschiedlich. Unsere Redaktion gibt hier ihre ganz persönlichen Tipps.
unseren Redakteuren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:06 Uhr
2 min.
Zwei Menschen durch Schüsse an Moschee in Schweden verletzt
Medienberichten zufolge fand ein Freitagsgebet in der Moschee statt, als es zu dem Vorfall kam.
In der schwedischen Stadt Örebro findet in einer Moschee das Freitagsgebet statt, da sind plötzlich Schüsse zu hören. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.
14.06.2025
2 min.
Olaf Schubert und mehr: Von Theater bis Sport, alles dabei bei den Freiberger Sommernächten
Schatten und Spaß – die Zutaten für heiße Sommertage in der Silberstadt: Wie kommen Fans von Olaf Schubert zu einem Wiedersehen mit dem Comedian?
Grit Baldauf
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:13 Uhr
2 min.
Glocken aus Zöblitz auf dem Weg nach Innsbruck
Millimeterarbeit beim Aushub der Glocken aus dem Turm der Zöblitzer Stadtkirche.
Die Glocken der Zöblitzer Stadtkirche haben ihre Reise zur Restaurierung angetreten. Ein spannendes Kapitel im Rahmen der großen Turmsanierung beginnt.
Jan Görner
Mehr Artikel