Heiße Tage, coole Nächte: Freiberger Sommernächte locken mit vollem Programm

Freiberg
Die Freiberger Sommernächte gehen in die zweite Halbzeit. Auch ohne Fußball gibt es ein unterhaltsames Programm. - Die „Freie Presse“ gibt Tipps.
Der Sommer punktet derzeit mit strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen. Doch auch nach Sonnenuntergang bleibt die Stimmung heiß – dank der Freiberger Sommernächte. Mit einem vielfältigen Programm, das von Comedy über Kino bis zu Konzerten reicht, ist bis September für jeden Geschmack etwas dabei. Wer sich die Höhepunkte nicht...
